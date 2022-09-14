İzmir Bergama'da kurtuluş coşkusu

İzmir Bergama'da 14 Eylül’ü coşkuyla kutluyor.İZMİR (İGFA) - 14 Eylül Bergama’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 100. yıl dönümü efeler diyarı kadim şehir Bergama’da coşkuyla kutlanmaya başladı.

37 bin metre kare alana ve yaklaşık 13 bin metrekare çim alanına sahip Zeytinpark’ın açılacak olması 100. yıl etkinlikleri ayrı bir renk kattı.

14 Eylül Kutlama Törenleri Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenlere geçildi. Kutlamalar çerçevesinde Halk Oyunları gösterisi, Kılıç Kalkan Gösterisi ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende bir konuşma yapan ve Bergama’nın 14 Eylül Düşman İşgalinden kurtuluşunu kutlayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için canlarını feda eden şehitleri ve gazileri saygı ve rahmetle andığını ifade etti.

Konuşmasının Bergama için geliştirilen vizyon projeleri anlatan Belediye Başkanı Hakan Koştu, saat 18.00’de Zeytinpark açılışına tüm vatandaşları davet etti.

Başkan Koştu, “Tüm hemşehrilerimizi asırlık zeytin ağaçlarını da koruma altına alarak yepyeni ve modern bir yaşam alanı olarak hizmete sunacağımız Zeytinpark’ımızın açılışına bekliyorum. Saat 18:00’de gerçekleşecek açılışımıza ve akşam saat 21:30’da Cumhuriyet Meydanı’mızda TRT MÜZİK kanalından canlı olarak yayınlanacak Alaturka Akşamlar adlı konsere davet ediyorum” dedi.