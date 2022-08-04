İzmir Bergama'da 'İyi ki varsın Eren' yaşatılacak

15 yaşında şehadet şerbeti için Eren Bülbül’ün ismi İzmir'in Bergama ilçesindeki parkta yaşayacak.İZMİR (İGFA) - Bergama Belediyesi Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hakan Koştu başkanlığında toplanan meclis, Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi. Temmuz ayında meclisin tatil olması nedeniyle Haziran ayına ait meclis tutanaklarının onaylandığı oturumda daha sonra belediye başkanlığı, birimler ve komisyonlardan gelen konular görüşülerek karara bağlandı.

"İYİ Kİ VARSIN EREN" İSMİ PARKA VERİLDİ

İslamsaray Mahallesi'nde yeni inşa edilen İslamsaray Camii yanına belediye tarafından yapılacak olan parka "İyi ki Varsın Eren" isminin verilmesi meclis toplantısında görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

Alınan karar ile, henüz 15 yaşında iken hain teröristler tarafından hayatının baharında şehit edilen Eren Bülbül'ün ismi İslamsaray Mahallesi'nde yapılacak olan parkta sonsuza dek yaşayacak.