İzmir Bergama'da halk tarihi sokaklarda koştu

Türkiye’nin ilk yerel festivali, kadim şehir Bergama’da kültür ve sanat şöleni şeklinde halkın memnuniyeti ile 6. gününü geride bıraktı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bu yıl 86'ncısı düzenlenen Bergama Kermes Festivali’nin 6. günü gündüz etkinlikleri bölümü kermes koşusu ile başladı.

Her köşesinden tarih fışkıran bilim ve sanatta adı ilk sıralarda yer alan #UNESCO Dünya Mirası Bergama festivalinin 6. gün etkinlikleri kapsamındaki kermes koşusu, tıp dünyasında hekimlerin babası olarak tanınan Galenos adına düzenlendi. Profesyonel atletler, yeni Bergama Endüstri Meslek Lisesi önünden verilen start ile eski Bergama'nın tarihi sokaklarında koştu. Halk koşusunun da düzenlendiği etkinlikte Belediye Başkanı Hakan Koştu vatandaşlarla birlikte 5 kilometrelik koşuya katıldı.

86. Uluslararası Bergama Kermes Festivali'nde geleneksel olarak devam eden halk oyunları gösterileri etkinliklere büyük renk kattı. Yerli ve yabancı ekipler geleneksel kıyafetleri, büyülü folklorik oyunları ile izleyicilerden büyük beğeni aldı.

6 gündür Cumhuriyet Meydanı ve ilçenin birçok mahalle, cadde ve sokaklarında nokta gösteriler yapan misafir ekipler, veda gösterileri ardından teşekkür plaketlerini Belediye Başkanı Hakan Koştu'dan aldılar. Törende Azerbaycan-Şeki, Makedonya- Kırivapalanka-Rosoman, Gürcistan-Tiflis ile Zonguldak Hasad ve Ankara Seymenler Halk Dansları ekip temsilcileri plaket töreninde Başkan Koştu'ya festivalden duydukları memnuniyeti anlattılar.