İzmir Bergama'da 8 bin kişiyle park açılışı

İzmir'in Bergama ilçesinde 37 bin metrekare büyüklüğündeki ilk parkının açılışı yaklaşık 8 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - 37 bin metrekare alanda, 13 bin metrekare çim alanına, yürüyüş yollarına ve onlarca oyuncak grubuna sahip Zeytinpark için sabırsızlıkla beklenen açılış hazırlıkları sabah saatlerinden itibaren başladı.

Aileler, dedeler, nineler çocuklar ve gençler akın akın park açılışına katılıp bu tarihi güne şahitlik etmek üzere tören alanını doldurdu. Çeşitli etkinlikler ve süprizlerle yapılan park açılışının en çok sevineni çocuklar oldu.

Park açılışı öncesinde bir konuşma yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, belediye olarak yaşadıkları sevinci dile getirdi. UNESCO Dünya Mirası Bergama'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hizmet ve eser siyasetinin bir örneğinin yaşandığını ve Zeytinpark açılışı yapıldığını belirten Başkan Koştu, "Beş ayrı medeniyetten izler taşıyan Bergama'mızda göreve geldiğimiz günden itibaren çalışıyoruz. Bergama'mızın güzellikkerini bir bir ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Tarihi şehrimiz geleceğe koşuyor ve kabuk değiştiriyor" dedi.

İzmir'in en büyük ilk Millet Bahçesi'ni de Bergama'da yaptıklarına konuşmasında işaret eden Başkan Koştu, tüm engellemelere rağmen yapımına başladığımız Millet Bahçemizi ve yapımı devam eden diğer projelerimizi 2023 yılı sonunda görev süremiz içerisinde hizmete sunacaklarını söyledi.

PARKIN AÇILIŞI DUA İLE YAPILDI

Başkan Koştu'nun konuşmasının ardından AK Parti İzmir Milletvekilleri Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar ve Bergama Kaymakamı Avni Oral sırasıyla konuşmalarını yapıp, vatandaşları selamladılar. İlçe Müftüsü Mehmet Cesur kurdela kesme töreni öncesi duası sonrasında asırlık zeytin ağaçları ile bezeli Zeytinpark'ın açılışı yapıldı.