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İzmir Bayındır'da aşure ikramı
Yerel 12.08.2022, 17:19
İzmir'de Bayındır Belediyesi tarafından Muharrem Ayı münasebetiyle Bayındır Cumhuriyet meydanında aşure ikramı yapıldı.İZMİR (İGFA) - Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen muharrem ayı münasebetiyle aşure ikramında bulundu.
Muharrem ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu ifade eden Demirezen, "Bu mübarek ayda birlik ve beraberliğimizin pekişmesi adına hemşehrilerimize aşure ikramında bulunduk. Bu vesileyle her günün sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde geçmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.
Bayındır'da aşure ikramı 13 Ağustos Cumartesi günü Turan, Yakapınar mahallelerinde, 22 Ağustos Pazartesi günü ise Hatay mahallelerinde de yapılacağı bildirildi.
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