İzmir Aliağa Sanat Günleri coşturdu

İzmir'de Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde, Poll Production organizasyonuyla düzenlenen ‘Aliağa Sanat Günleri’nin 9. Haftasında pop müziğinin sevilen sanatçısı Murat Dalkılıç, en güzel şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy'un başrollerini paylaştığı ‘Kalpten Kalbe' isimli komedi oyunu tiyatroseverlere kahkaha dolu anlar yaşattı.İZMİR (İGFA) - Aliağa ve bölge halkından yoğun ilgi gören ‘Aliağa Sanat Günleri’nin 9.haftasında ‘Kurtuluş Hattı’ isimli film Helvacı Meydanda dev ekranda sinemaseverlerle buluştu.

Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenen ‘Maşa ile Koca Ayı’ isimli çocuk oyunu ise miniklerin neşesi oldu.

‘Aliağa Sanat Günleri’ yaz konserleri kapsamında Türk pop müziği sanatçısı Murat Dalkılıç, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda sahne aldı. Ünlü şarkıcıyı dinlemek için Aliağa ve çevre illerden binlere müziksever konser alanına akın etti.

Murat Dalkılıç hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahne performansıyla da hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti. Konserin son bölümünde sahneye davet edilen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ünlü sanatçıya Aliağa Sanat Günleri’ne katılımlarından dolayı teşekkür ederek gecenin anısına Aliağalı üretici kadınlar tarafından el emeği ile hazırlanan Helvacı Kilimi hediye etti.

‘Aliağa Sanat Günleri’nde 9.hafta ‘Kalpten Kalbe’ isimli tiyatro oyunuyla son buldu. Sevilen tiyatro oyuncuları Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy'un başrollerini birlikte paylaştıkları ve kadın - erkek ilişkilerinin üç farklı hikâyeyle anlatıldığı tek perdelik müzikli komedi oyunu Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran tiyatroseverleri kahkahaya doyurdu. ‘Aliağa Sanat Günleri’ kapsamındaki yetişkin tiyatro şöleninin final gecesinde Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy, oyun sonunda tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Tiyatro şölenine renk katan Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy’a teşekkür eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 1 Temmuz'da başladıkları ve Azerbaycan devlet kuruluşu SOCAR Türkiye ile birlikte düzenledikleri ‘Aliağa Sanat Günleri’nde bugüne kadar 47 etkinliği sanatseverlerle buluşturduklarını belirterek, "SOCAR Türkiye ile birlikte Aliağamızı her alanda olduğu gibi kültür ve sanatta da en iyi noktalara getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. SOCAR Türkiye ailesine, organizasyonda yanımızda olan Poll Production’a, güvenliğimizi sağlamak için gece gündüz ter döken emniyet mensuplarımıza ve etkinliklerde emeği geçen tüm belediye müdürlüklerimize teşekkür ediyorum. Tabii ki en büyük teşekkürü tüm etkinliklerimizde yanımızda olan, sanata ve sanatçıya sahip çıkan, her daim her şeyin en iyisine layık olan Aliağa halkına ediyorum” diye konuştu.