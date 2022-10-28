İzmir Aliağa 'Merhaba Cumhuriyet' konserinde buluştu

İzmir'de Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Halk Müziği (THM) ve Türk Sanat Müziği (TSM) korosunun cumhuriyetin 99. yılına özel olarak birlikte hazırladığı ‘Merhaba Cumhuriyet’ konseri dinleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.İZMİR (İGFA) - Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, repertuarı musiki ve türkülerden oluşan konserde koro tarafından seslendirilen tüm eserlere sanatseverlerle birlikte eşlik etti.

Sanatseverler kimi parçalara ellerindeki Türk Bayraklarıyla eşlik ederken zeybek gösterisi için Atatürk'ü canlandıran Semih Özbilgi’nin vatandaşları selamlayarak sahneye gelişi ise büyük heyecan yaşattı.

Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen konserin proje koordinatörlüğünü THM Koro Şefi Ali Hikmet Gökçen, Sanat Yönetmenliğini TSM Koro Şefi Barış Doğan ile Ali Hikmet Gökçen birlikte yaptı. Konsere ‘Gençlik Marşı’ ile başlayan 100 kişilik dev koro, ‘Çanakkale türküsü’, ‘Manastır türküsü’, ‘Vardar Ovası’, ‘İzmir’in Kavakları’, ‘Fikrimin İnce Gülü’ gibi sevilen parçaları seslendirdi. Eserler sanatseverler tarafından sık sık alkış alırken sahnelenen halk oyunları ve dans gösterileri de geceye renk kattı.

Konserin bir bölümünde zeybek gösterisi için Atatürk’ü canlandıran Semih Özbilgi’nin vatandaşları selamlayarak sahneye gelişi vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yaşattı. Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Füsun Aşkar tarafından hazırlanan makyajla Ata’yı canlandıran öğretim görevlisi Semih Özbilgi uzun süre alkışlandı.