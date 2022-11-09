İzmir Aliağa'da spor tarihi ile ilgili ilk kitap

İzmir'de Aliağa Belediyesi Futbol Okulları Sorumlusu, Alper Peker'in yazdığı ‘Dersimiz Futbol’ kitabı Aliağa Kent Kitaplığı’ndan yayımlandı.İZMİR (İGFA) - Aliağa Belediyesi tarafından 2014 yılında kurulan Aliağa Kent Kitaplığı’nın 19.eseri ‘Dersimiz Futbol; Futbol Eğitiminde Sağlıklı Beslenme, Antrenman ve Oyun Kuralları’ yayınlandı. Aliağa Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kent Belleği Araştırmaları birimi tarafından hazırlanan kitapta Aliağa'nın futbol tarihine geniş yer verildi.

Aliağa Belediyesi Futbol Okulları Sorumlusu Alper Peker tarafından yazılan eserin dağıtımına 21 Kasım’da başlanacak. Okurlar, ücretsiz dağılacak olan kitabı Aliağa Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden temin edebilecek.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ‘Dersimiz Futbol’ kitabının yazarı Alper Peker'e Aliağa'da çocukların ve gençlerin spora yönelmesi için yıllardır gerçekleştirdiği çabalar için teşekkür etti. Alper Peker, “Dersimiz Futbol” adlı kitabın ilk nüshasını Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a takdim etti.



Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın Aliağa Kültür Vizyonu projeleri kapsamında 2014 yılında başlattığı Aliağa Kent Belleği ve Arşivi çalışmaları 9 yılda 19 eser kazandırdı. Tarihten arkeolojiye, doğa ve çevre yayınlarından coğrafi yayınlara kadar Aliağa'nın kültürel mirası ve kent belleği ile ilgili yayınlarıyla büyük ilgi gören Aliağa Belediyesi Aliağa Kent Kitaplığı yayınevi son olarak spora gönül veren spor altyapı öğrencileri ve ailelerine yönelik “Dersimiz Futbol; Futbol Eğitiminde Sağlıklı Beslenme, Antrenman ve Oyun Kuralları” kitabını yayınladı. Kitap ilk olarak 5.000 adet basıldı. Yeni yayınların da hazırlıklarını sürdüren Yayınevi, cumhuriyetin 100. yılı kapsamında 2023 yılında birçok yeni yayını da okuyucuyla buluşturacak.

ALİAĞA'DA SPOR TARİHİ VE KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ İLK KİTAP

Dersimiz Futbol adlı kitapta, futbolun dünyada ve Türkiye'de gelişimi, Aliağa'da futbolun tarihi, Aliağa'daki spor kulüpleri, futbol spor okulları, futbol oyun kuralları, antrenman ve beslenme rehberi, sağlık gibi konular yanında Aliağa'da yaşamını yitirmiş antrenör ve sporculara ilişkin bilgiler yer alıyor. Aliağa'da spor tarihi ve kültürüyle ilgili yayınlanan ilk yayın özelliğine sahip kitap içinde yer verilen Aliağa Futbol tarihine ilişkin görseller Aliağa'nın Cumhuriyet dönemindeki spor faaliyetlerini gözler önüne seriyor.