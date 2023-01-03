İzmir Aliağa'da meclisler canlı yayınlanacak

İzmir Aliağa Belediye Meclisi, 2022 yılını denetlemek üzere 5 meclis üyesinden oluşan komisyon oluşturdu. Yılın ilk meclisinde, belediye meclis toplantılarının gün ve şekli de belirlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Aliağa Belediyesi Ocak Ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu’ndaki toplantıda başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Meclis toplantısı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın yeni yıla dair iyi dilekleri ile başladı. Ardından 20 maddeden oluşan gündem maddelerinin oylanmasına geçildi.

Başkanlıktan gelen önergeler kapsamında Denetim Komisyonu’nda görev yapacak üyelerin seçimi yapıldı.

Yapılan gizli oylamada Denetim Komisyonu’na Gülten Taşbaş, Hilal Sadıkoğlu Akar, İsmail Meşe, Murat Erden ve Seçil Adalet Işık seçildi.

BELEDİYE MECLİSİ CANLI YAYINLANACAK

Bu arada meclis toplantılarının her ayın ilk Salı günü saat 18.00’de Belediye Meclis Salonu'nda yapılması kararlaştırılırken, toplantıların sesli ve görüntülü kaydedilmesi ile canlı yayınlanması konuları da oy birliği ile kabul edildi.