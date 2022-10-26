İzmir Aliağa'da Helvacı sakinleri doğal gaza kavuşuyor

İzmir'in Yeni Şakran ve Hacıömerli Mahallesi’nin doğal gaza kavuşturulmasının ardından Aliağa’nın en büyük yerleşim bölgelerinden olan Helvacı’nın da doğal gaz sorunu çözüme kavuşuyor.İZMİR (İGFA) - Aliağa Helvacı’da doğal gaz abonelik bağlantı anlaşmaları için başvurular başladı.

Helvacı sakinleri bağlantı anlaşmaları için müracaatlarını İzmirGaz’a gitmeden tapu ve kimlik fotokopisi ile Aliağa Belediyesi Helvacı Hizmet Birimi’ne yapabiliyor.

Helvacı doğal gazı için abonelik bağlantı anlaşmalarını Aliağa Belediyesi Helvacı Hizmet Binası’nda gerçekleştirdiklerini belirten İzmir Doğalgaz Genel Müdürlüğü Müşteri Hizmetleri Personeli Belgin Yavaş, “Doğal gaz başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarımızdan tapu, kimlik fotokopisi ve yapı kullanım izin belgesi, yapı kullanım belgesi olmayan yerler için ise emlak vergisi bildirimi talep ediyoruz. Vatandaşlarımız bağlantı anlaşması esnasında bağlantı bedeli olan Bin 377 lira 42 kuruşluk ödemelerini banka kartı ya da havale ile yapabiliyor” dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın girişimleriyle Aliağa Belediyesi ile İzmir Doğalgaz arasında imzalanan protokol gereği Helvacı’da doğal gaz altyapı çalışmaları başladı.

Altyapı çalışmalarının İzmir Doğalgaz firması tarafından 150 günde tamamlanması planlanıyor. İzmir Doğalgaz tarafından yürütülecek çalışmalar sonucunda Helvacı sakinlerinin kış aylarında doğal gaza kavuşturulması hedefleniyor.