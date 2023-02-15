İzin Karabağlar'dan çok boyutlu destek

Afet bölgelerindekilerin yanı sıra İzmir'e gelen vatandaşlara da el uzatılıyor.İZMİR (İGFA) -Karabağlar Belediyesi'nin Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından başlattığı destek kampanyası çok boyutlu olarak sürüyor.

Karabağlar Belediyesi, deprem bölgelerindekilerin yanı sıra evini yurdunu bırakarak İzmir'e gelmek zorunda kalan vatandaşlarımızı da bu zor süreçte yalnız bırakmıyor.

Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'ndeki koordinasyon merkezi ve ilçenin 5 farklı noktasında, ihtiyaç sahipleri için kuru gıda, ısıtıcı, hijyen paketi gibi destekler toplanıyor. Vatandaşlarımızdan özellikle bugünlerde bakliyat çeşitleri ve sıvı yağ, iç çamaşırı, kadın pedi, çocuk bezi gibi ürünleri, depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere teslim noktalarına getirmeleri isteniyor. Bu desteklerin afet bölgeleriyle irtibatlı şekilde nakliyesi ve düzen içinde dağıtımı yapılıyor. Karabağlar Belediyesi aynı şekilde bölgenin ihtiyaç duyduğu tonlarca odun ve kömürü tedarik ederek deprem bölgesine ulaştırıyor.

KARABAĞLAR'A GELENLER UNUTULMADI

Afet bölgesinin yanı sıra, evini yurdunu bırakarak Karabağlar'daki akrabalarının, tanıdıklarının yanına gelen vatandaşlarımız da bu zor süreçte unutulmadı. Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde, İzmir'i hiç bilmeyen ihtiyaç sahipleri için koordinasyon merkezi oluşturuldu.

Vatandaşlar müdürlüğün 0 232 414 79 55 ve 0 232 414 79 57 numaralı telefonlarını arayarak, gıda, battaniye, ısıtıcı, mama, bez gibi taleplerini iletebiliyor.

Ayrıca müdürlüğe gelerek talepte bulunan vatandaşlar da benzer ihtiyaçlarını Karabağlar Belediyesi Sosyal Butik aracılığıyla karşılayabiliyor.