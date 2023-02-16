İZGİM, afetzede çocukları ağırladı

İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi, deprem bölgesinden ilimize yerleşen depremzede ailelerin çocuklarını Çocuk Oyun Alanı’nda ağırladıKOCAELİ (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki depremin ardından tüm birimleriyle harekete geçerek deprem bölgesine yardımlarını ulaştıran İzmit Belediyesi, afet bölgesinden ilimize yerleşen depremzedelere de ihtiyaçları doğrultusunda destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi, afet bölgesinden ilimize gelen ailelerin çocuklarını ağırladı.

İzmit Belediyesi, depremle birlikte evlerinden ayrılmak zorunda kalan çocukların bu dönemi en az hasarla atlatması için mücadele veriyor. İzmit Belediyesi deprem mağduru çocuklar için Çınar Çocuk Evi’nin, gençler için Çınar Akademi’nin kapılarını açtı. Yunus Emre Kültür Merkezi’ni Depremzede Destek Noktası olarak belirleyen İzmit Belediyesi, deprem mağduru vatandaşlara giyim, gıda, ev eşyası ve hijyenik malzemeleri temin ederken psikososyal destek de sağlıyor.