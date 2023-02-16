İZBAK kahramanları İzmit’e döndü

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına büyük katkı veren İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (İZBAK) İzmit’e döndü.KOCAELİ (İGFA) - İZBAK, deprem felaketinin hemen ardından afet bölgesine ulaştı. Ekipler yaklaşık 10 gün bölgede enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak amacıyla canla başla çalıştı.

İZBAK bölgede geçen 10 günün ardından İzmit’e döndü. Ekibi, İzmit Belediyesi önünde İzmit Belediye Başkan Vekili Çetin Sarıca, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Seyhan Özcan, Cem Güler, İzmit Belediyesi Koordinatörleri ve çok sayıda personel alkışlarla karşıladı.

İZBAK gönüllülerine çiçek takdim eden İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, “Çok kutsal bir görevi yerine getirdiniz. Sağ olun var olun iyi ki varsınız. Böyle zor günlerde insanlarımızın yanlarında oldunuz. İzmit Belediye Başkanımız ve İzmit halkı adına sizlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İZBAK Gönüllülerinden İzmit Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü personeli Sinan Fakir, “Biz İZBAK olarak afet bölgesi Hatay Kırıkhan’a ilk ulaşan ekibiz. İlk günden beri bölgede çalışmalar yaptık. Bölgede ciddi dostluklarımız oldu. Bölge halkının hepinize çok çok selamları var. Destekleriniz için de herkes teşekkür ediyor” dedi.