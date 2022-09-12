İz Bırakan Ezgiler, Kocaeli Gebze'de seslendirildi

Dursun Ali Erzincanlı, Eşref Ziya Terzi, Mustafa Cihat, Ender Tekin ve Grup Genç’in sahne aldığı “İz Bırakan Ezgiler Konseri” keyifli anlar yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Yaz ayları boyunca birçok farklı tarzda sanatçıyı Kocaelililerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de anlamlı ve duygusal bir konserle sanatseverleri bir araya getirdi. Gebze Kent Meydanı’nda Dursun Ali Erzincanlı, Eşref Ziya Terzi, Mustafa Cihat, Ender Tekin ve Grup Genç’in sahne aldığı “İz Bırakan Ezgiler Konseri”, Gebzelilere hem duygusal hem de keyifli anlar yaşattı.

Gebzelilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Dursun Ali Erzincanlı şiirleri, Eşref Ziya Terzi, Ağlama Karanfil, Kalksam ve Dirilsem, Mustafa Cihat, Emrin Olur ve Grup Genç Birlikte gibi birçok sevilen parçayı seslendirdi. Konsere katılan vatandaşların eşlik ettiği ezgilerle keyifli bir akşam yaşandı.

Konsere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkan Yardımcıları Selamet Güner, Sedat Çelik, Dursun Ali Arslan, protokol, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.