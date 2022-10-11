İTO seçimleri için bir araya geldiler

İstanbul Esenyurt'ta bir restoranda yapılan kahvaltılı toplantıda Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) üyelerinin yanı sıra diğer STK ‘lardan da katılanlar oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) başkan adayı Murat Kalsın, yaklaşık 30 yıldır sivil toplum örgütlerinde görev yaptığına dikkati çekerek, "TÜMKİAD 'a baktığımızda inanılmaz bir lobi gücü olduğunu gördüklerini ve bu başarının inanılmaz bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.

Verilecek destek ile İTO seçimlerinde bayrağı devralmak istediklerini kaydeden Kalsın, "Allah nasip edipte seçilirsem asıl ondan sonra desteğinize ihtiyacımız olacak. Mevcut yönetimdeki arkadaşlarada demiyorum ki emekli olun, köşenize çekilin. Bundan sonrada değişik kulvarlarda ülkemize, milletimize hizmet etmeye devam edebilirsiniz" dedi.

Daha sonra TÜMKİAD Başkanı Nihat Tanrıkulu da, 2017 yılında kurmuş olduğumuz TÜMKİAD ailesi gün geçtikçe büyümeye devam ettiğini söyledi.