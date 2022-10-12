İthal eden değil üreten bir belediye

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ ŞUSKİ Merkez Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Beyazgül, İthal etmek yerine kendi yedek parçasını üreten bir belediye haline geldiklerini ifade etti.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün direktifleri doğrultusunda kurulan ve gün geçtikçe daha da gelişen “3D İnovatif Atölye” ile su ve kanalizasyon gibi alanlarda kullanılan yedek parça üretimi sağlanıyor.

Daha önceleri yurt dışından ithal edilen ve daha maliyetli olan yedek parçalar ŞUSKİ Merkez Atık Su Arıtma Tesisi içerisinde kurulan ve modern cihazlarla donatılan merkezde ekipler tarafından üretilerek Şanlıurfa’nın altyapısını güçlendirmek için kullanılıyor.

Günümüz teknolojik imkânlarını verimli kullanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, donanımlı teknik kadrolarıyla içme suyu ve atık su arıtma tesislerindeki parçaları üretiyor ve Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyor.

Başkan Beyazgül 3D İnovatif Atölyesini inceleyerek ilgili Daire Başkanı Yavuz Selim Boyacı’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi geliştirdiği bu yöntem sayesinde hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ederken elde edilen tasarruf Şanlıurfa’ya yatırım ve hizmet olarak geri dönüyor.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “KURMUŞ OLDUĞUMUZ 3D İNOVATİF ATÖLYE ÜRETİME KATKI SAĞLIYOR”

ŞUSKİ tarafından yedek parça üretim alanını inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül “ İthal etmek yerine kendi yedek parçasını üreten bir belediye haline geldiklerini aktardı.

Başkan Beyazgül, “ ŞUSKİ 3D İnovatif Atölye” birimini kurduk. Kurmuş olduğumuz inovatif atölyeyi incelemek için buradayız. Burada 3D yazıcıyla üretmiş olduğumuz yedek parçaları daha önceden ithal ediyorduk. Şimdi burada kendimiz üretiyoruz. İthal ederken bazı yedek parçaları tek başına almak mümkün olmuyordu. Bütününü almak zorunda kaldığımız için de maliyetli oluyordu. 450 Bin TL’ye mal olacakken bu parçanın işimize yarayan bölümünü kendimiz ürettiğimizde 10 ile 15 TL gibi rakamlara mal etmiş oluyoruz. Üretmiş olduğumuz bu parçalar belediyemize de çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bazı ürünlerde ise daha önce Bin 500 TL’ye ithal ettiğimiz yedek parçaları 3D yazıcıyla kendimiz üreterek 2 - 3 lira gibi rakamlara mal ediyoruz. Çoğunluğunu atık malzemelerden ürettiğimiz bu yedek parçaların üretimini artırarak satışını da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.