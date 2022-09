İtfaiyecilerden nefes kesen tatbikat

97. İtfaiye Haftası, Balıkesir Şehit İtfaiye Eri Kâmil Çağlar Eğitim Merkezi (BİTEM)’de düzenlenen programla kutlandı. Pelerinsiz kahramanlar acil durumda alınacak önlemlerle ilgili nefes kesen tatbikatlar gerçekleştirdi.BALIKESİR (İGFA) - 25-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında gerçekleşen etkinliklerde tatbikat çalışmaları ve yarışmalar yapıldı. Heyecanlı geçen yarışmalar büyük alkış topladı. Dereceye giren personele ödülleri protokol mensupları tarafından takdim edildi. Ayrıca, gönüllü itfaiyecilere de sertifikaları verildi.

“İTFAİYE TEŞKİLATIMIZ HER AN GÜVEN SAĞLIYOR”

Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İtfaiyeciler haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde şu ifadeleri kullandı; “Büyükşehir Belediyemizin koordinesinde itfaiye dairesi başkanlığı tarafından birkaç güne yayılmış vaziyette programlar planlandı. Bunlardan bir tanesi de biraz sonra icra edilecek tatbikatlar programını da birazdan hep beraber izleyeceğiz. Bir şeye önem vermemiz için ona duyduğumuz ihtiyaç, bizim açımızdan çok önemli başımız ağrıdığında bir ağrı kesicinin değerini biliyoruz. İtfaiyede bu temel ihtiyaçlardan ya da öneme ait teşkilatlardan birisi. Bir yangın olduğunda ya da bir kaza olduğunda içerisinde sıkışan vatandaşın kurtarılmasında, hatta can kurtaranlar da var itfaiye teşkilatımız içerisinde yani onlar görev yapıyor. Dolayısıyla itfaiye teşkilatının önemini belki hayatımızda bir ya da birkaç kere görmüş olabiliriz ama, bana verilen rakamlara baktığımda 8. Ayın sonuna kadar yani, yılın ilk 8 ayında 7 bin 200’den fazla olaya itfaiye ekiplerimiz müdahale etmiş. İtfaiye ekiplerimiz Sadece yangın söndürmeyle ibaret değil, değişik alanlarda da vatandaşımızı koruyup kollayan, can ve mal kayıplarının önüne geçen ve geçmeye çalışan bütün itfaiye ekiplerinizin haftasını kutluyorum” şeklinde konuştu.

“ACİL DURUMLARA KARŞI DAİMA NÖBETTEYİZ”

Balıkesir İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, “İlimizde 97. İtfaiye Haftası etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Tabi aslında biz itfaiyeciler üç asırlık bir medeniyetten üç asırlık tarihi bir mirastan geliyoruz. Ülkemizde itfaiyecilik mesleği 308 yıl gibi bir tarihi mirası barındıran bir mesleğin bugünkü temsilcileriyiz. Balıkesir’de de Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın öncülüğünde ve desteğinde Balıkesir İtfaiyesi olarak ilimiz genelindeki bütün itfaiye olaylarına afet veya acil durumlara karşı daima hazır 7/24 nöbetteyiz. Ayrıca sadece ilimizde değil komşu illerimizde ülkemizin dört bir tarafına ihtiyaç olursa tehlikeye düşmüş her canlının ve doğanın yardımına koşmak için Dünya’nın her tarafına gidip görev yapmak için hazırız. İtfaiye haftamız kutlu olsun” diye konuştu.

“İTFAİYE TEŞKİLATIMIZ HIZLI VE ETKİLİ BİR MÜDAHALEDE ÖNCÜ”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Birol Şahin; “İtfaiyecilik geçmiş yıllarda sadece yangın ile özdeşleşmiştir ve yangınla aklımızda kalmıştır. Ancak artık, depremden trafik kazasına ve sel baskınlarına kadar her türlü felakette itfaiyemizin çalışmalarını ve onların gayretlerini görüyoruz. Bu anlamda da Yücel Başkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Halil Başkanımızın çalışmalarını siz değerli itfaiyeci arkadaşlarımızın vefakâr cefakâr ve emekleriyle artık her alanda da hem şehrimizde hem de ülkemizde nerede bir afet varsa orada can ve mal kurtarmak için seferber oluyorlar. Bu açıdan da son derece değerli çalışmalar yapıyor. Biraz önce Halil Başkanımızın da dediği gibi BAKOM, gibi bir kuruluş kurduk. Bu ilimizdeki bir afetle karşılaştığımızda koordinasyonu sağlamak açısından hızlı ve etkili bir müdahale açısından son derece önemli. Afet öncesi bizlerin yapması gerekenler var, çünkü afetlerin bir bölümü engellenemez deprem gibi mesela, ama karşılaştığımız afetlerin çoğu eksiklerimiz ve ihmallerimizden kaynaklanıyor. Tabi ki bu ihmaller itfaiye erlerimizin çalışmalarıyla kazasız belasız son buluyor. Ben itfaiye erlerimize bu yaptıkları işlerden ve bizleri korumak amacıyla yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum ve İtfaiye Haftasını en içten duygularımla kutluyorum” diye konuştu. Törene, Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Birol Şahin, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Zeybek, AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, Zabıta Daire Başkanı Vehbi Yörük, Gönüllü itfaiyeciler, itfaiye personeli ve vatandaşlar katıldı.