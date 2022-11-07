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İtalyan lezzetleri Hatay Gastronomi Akademisi'nde
Yerel 07.11.2022, 10:26
EXPO’21 Hatay Gastronomi Akademisi’nde bu hafta “En Sevilen İtalyan Lezzetleri” eğitimleri düzenlendi.HATAY (İGFA) - Gastronomi Akademisi Danışmanı Dr. Esat Özata’nın verdiği eğitimlerde İtalyan mutfağının en özel lezzetleri pizza, makarna ve tiramisunun hazırlanışı ve sunumu püf noktalarıyla beraber katılımcılara anlatıldı.
Öğretici ve keyifli geçen eğitimin ardından katılımcılar katılım belgelerini Dr. Esat Özata’nın elinden aldılar ve yaptıkları yemekleri afiyetle yediler.
EXPO’da bulunan Gastronomi Akademisi eğitimlerine tüm hız devam ediyor.
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