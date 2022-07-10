İstiklal Caddesi’nde yoğun tempo

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Dilovası İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirdiği altyapı çalışması yoğun bir tempo ile ilerliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Üstyapı çalışmaları ile vatandaşların yol konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, su baskını ve yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçebilmek için altyapı imalatlarını sürdürüyor. Dilovası İstiklal Caddesinde toplamda 2 bin 400 metre uzunluğundaki altyapı imalatının büyük bir çoğunluğunu tamamlayan İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, çalışmanın hızlı bir şekilde sona erebilmesi için gece geç saatlere kadar mesai yapıyor.

2 BİN METRE ALTYAPI HATTI DÖŞENDİ

Haziran ayının başında Dilovası Belediyesi önünden başlayan çalışmaların çoğunluğu tamamlandı. İş dahilinde ilçe stadı olan Nihat Karadaş Stadyumu dönüşüne yani Bilal Habeşi Caddesine kadar yapılacak altyapı çalışmasında bin 800 metre yağmursuyu ve 800 metre kanalizasyon hatları döşendi. Yağmursuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarının Kurban Bayramı sonrasında kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

PROJENİN MALİYETİ YAKLAŞIK 11 MİLYON

Projenin başlangıcından sonra 90 gün içerisinde bitirilmesi hedeflenen çalışmalar sabah 08.30’da başlıyor ve yoğun bir tempo ile akşam 22.00’ye kadar devam ediyor. Dilovası için önemli bir altyapı yatırımı olan projenin Büyükşehir’e yaklaşık maliyeti 11 milyon TL’yi buluyor.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINIYOR

İstiklal Caddesi, Dilovası Belediyesi önünden başlayıp ilçe kaymakamlık yerleşkesine doğru uzanan ve gün içerisinde vatandaşların yoğun kullandığı bir cadde olarak öne çıkıyor. Yağışların yoğun olduğu aylarda İstiklal Caddesi’nin kuzey tarafından yağmur suları yoğun bir şekilde belediye yönüne doğru akıyordu. Bu durumu dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, yaptığı altyapı çalışmasıyla olası su baskınlarının önüne geçmeyi hedefliyor.