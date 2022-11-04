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İstiklal Caddesi kentsel tasarımla yenileniyor

Yerel 04.11.2022, 07:34
İstiklal Caddesi kentsel tasarımla yenileniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’nce, kentin en eski ticaret merkezi olarak bilinen İstiklal Caddesi’nde başlatılan kentsel tasarım projesinde çalışmalar süratle devam ediyor. Projenin 1. etabı olan Tren Garı ve Hastane Caddesi kavşağı arasındaki bölümde, eski kaldırım ve eski taşıt yolunun asfalt sökümünü tamamladı.MERSİN (İGFA) - Kent merkezinin özgün bir kimliğe kavuşması için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, projenin 1. etabı olan Tren Garı ve Hastane Caddesi kavşağı arasındaki bölümde, eski kaldırım ve eski taşıt yolunun asfalt sökümünü tamamladı. Yeni tasarıma göre alt yapı imalatlarının devam ettiği çalışmanın, Aralık ayının sonunda tamamlanması hedefleniyor. Projenin 1. etabının tamamlanmasının ardından, 2. etap olarak belirlenen Hastane Caddesi Kavşağı ve Özgür Çocuk Parkı arasındaki kısımda çalışmalar başlayacak. 

Tarihi kent merkezi yenileme çalışmalarının ilk bölümünü İstiklal Caddesi’nin oluşturduğunu belirten Fen İşleri Dairesi Yapım, Bakım ve Onarım Şube Müdürü Yusuf Aydın, İstiklal Caddesi’nde ilk etap çalışmalarını Eylül ayının sonunda başlattıklarını belirtti. İlk etabı oluşturan Tren Garı ile Hastane Caddesi Kavşağı arasını, Aralık ayının sonunda bitirmeyi planladıklarını söyleyen ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Aydın, “Şu an çalışma sahası içerisinde eski taşıt yolu ve eski kaldırımların sökümleri tamamlandı. Yeni tasarıma göre elektrik işleri ve aydınlatma direklerinin montajı yapılıyor. Önümüzdeki süreçte drenaj çalışmalarını da tamamlayıp, yolu asfaltlamayı ve yeni tretuvar çalışmalarını bitirerek bu kısmı trafiğe açmayı planlıyoruz” diye konuştu.  
Projenin tamamlanmasıyla İstiklal Caddesi’nin engelli, yaşlı ve çocuklar için erişilebilir bir merkez haline geleceğini ifade eden Aydın, “İstiklal Caddesi yenilenmiş taşıt yolu, geniş kaldırımları, bisiklet yolu ve yaşam alanlarıyla modern bir görüntüye kavuşacak. Mersin kent merkezinin özgün bir kimliğe kavuşması için, çalışmalarımızı son hızla devam ettiriyoruz” diye konuştu. 

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