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İstanbul’da kuvvetli yağış alarmı

Yerel 10.07.2022, 11:28
İstanbul’da kuvvetli yağış alarmı

İstanbul’da gece 22.00’da başlayan sağanak yağışların bu akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Gün boyunca teyakkuzda olan İBB ekipleri tüm İstanbul’daydı. Sarıyer’de metrekareye 113 kg yağış düştü. İstanbul’da dakikada 65 şimşek çaktı.

İSTANBUL (İGFA) - AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların süreceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yaşanan kuvvetli sağanak yağmur, yoğun yıldırım ile Başakşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ilçelerinde etkili oldu.  Anlık şimşek verisi haritalarından, dakikada 65 şimşek çakmasının yaşandığı görüldü.  Meteorolojik verilere göre İstanbul’da bayramın geri kalan günlerinde yağış beklenmezken, yeni hafta boyunca sıcaklık 28 ile 31 derece aralığında seyredecek.

AKOM koordinasyonunda sahada gece nöbeti tutan İBB ekipleri, gelen ihbarlara anında yönlendirildi. Sahada 3 bin 179 personel görev aldı. Sarıyer, Darüşşafaka caddesinde yola düşen ağaç İBB İtfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Esenyurt FSM Suyolu Caddesi’nde taşan Haramidere’ye İSKİ, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi, İtfaiye ekipleri müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalarda, Unkapanı, Yenibosna, Yenikapı gibi kritik bölgelerde biriken su tahliye edildi, yollar trafiğe açıldı. Yollarda vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla 6 mobil büfe kritik noktalara yerleştirildi. Müdahale edilen noktalar şu şeklide:

Avrupa Yakası genelinde, özellikle Esenyurt, Bağcılar, Esenler, Başakşehir Güvercintepe ve Şahintepe Mahalleleri, Küçükçekmece Sefaköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüpsultan,  Sarıyer ilçelerinde lokal ev ve işyerlerinde su baskını, rögar taşması.

·      Esenyurt Devlet Hastanesi mevkii (Pınar Mah.) – Haramidere’nin taşması

·      Unkapanı Altgeçit göllenme, 1 araç mahsur kalma

·      Aksaray Namık Kemal Altgeçit göllenme, 1 araç mahsur kalma

·      Yenibosna Vali Recep Yazıcıoğlu Altgeçit göllenme

·      Sahilyolu Zeytinburnu mevkii yolda göllenme

Kuvvetli yağış, Anadolu yakasında Boğaz çevresi ile Avrupa yakası geneline etkili oldu. Gece boyunca yoğun şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde yağan yağmur neticesinde en fazla yağış: Sarıyer (113kg/m2), Büyükçekmece (99kg/m2), Eyüpsultan (96kg/m2), Şişli(78kg/m2) ve Beykoz (76kg/m2) ilçelerinde kaydedildi. Diğer ilçelerde ise bu oran 20-50kg/m2 aralığında yağış gözlendi.

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