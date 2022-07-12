İstanbul Üsküdar'da 50 ton kurban eti dağıtıldı

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi 2 bin 500 koyundan oluşan rekor kurban kesimiyle 50 ton kurban eti dağıtarak ihtiyaç sahibi 10 binden fazla ailenin yüzünü güldürdü.İSTANBUL (İGFA) - Her yıl ihtiyaç sahibi binlerce aileye kurban eti dağıtımını gelenek haline getiren Üsküdar Belediyesi, bu yıl geleneği daha da yukarıya taşıdı.

Hayırseverlerin de desteği ile 2 bin 500 adet kurbanlık satın alan Üsküdar Belediyesi, 50 tonu bulan kurban etini adresleri daha önceden belirlenen Üsküdar’daki 10 binden fazla aileye tek tek ulaştırdı.

Kesilen kurbanlıklar Üsküdar Selimiye’deki aşevinde parçalara ayrılarak 6’şar kiloluk paketler halinde hazırlandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen aşevindeki çalışmaları yerinde inceleyerek dağıtımın titizlikle sürdürülmesi için denetimde bulundu. Aşevinin uzman kasapları tarafından parçalara ayrılan ve paketlenen kurban etleri özel olarak temin edilen klimalı soğuk zincir mobil araçlarla gün boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.