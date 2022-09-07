İstanbul'un uç mahalleleri doğal gaza kavuşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çatalca’nın Yalıköy mahallesi sakinlerini daha temiz, daha konforlu bir yaşama kavuşturdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un uç ilçelerindeki doğal gaz sorunu mahalle mahalle çözülüyor. İGDAŞ, 18 yıllık bekleyişi sevince çevirerek Çatalca’nın Yalıköy mahallesini doğal gaza kavuşturdu.

Törende konuşan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, “Bu yılki 65 milyar liralık bütçemizin yarısına yakınını yatırımlara ayırdık” dedi.

3 yıl boyunca yapılan yatırım ve hizmetleri “150 Gündü 150 Proje” vizyonu çerçevesinde İstanbullularla buluşturduklarını söyleyen Çağlar, bu kapsamda İstanbul’daki doğal gaz ağını İstanbul’un uç noktalarına kadar genişlettiklerini belirterek, İGDAŞ bünyesindeki binlerce emekçinin, kilometrelerce yolu kat ederek doğal gazı her eve ulaştırmak için gece gündüz çalıştığına dikkat çekti.

Bölgede 30 km PE hat, 500 adet servis kutusu montajı ve beş noktada yapılan yatay sondajlar ile dere geçişleri tamamlanarak gaz verildi.

Projenin kullanıcı sayısı 1.100 hane olarak belirlendi.