İstanbul Sultangazi'de Gelecek-BBP dostluğu

Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Ramazan Altan Büyük Birlik Partisi Sultangazi İlçe Başkanlığına iadeyi ziyarette bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Ramazan Altan daha önce partisi ziyaret eden BBP ilçe yönetimini partililer ile ziyaret etti. Ülke gündemi ve siyasetin konuşulduğu ziyarette iki parti arasında hoşgörü ve samimi bir hava oluştu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Altan, "BBP Sultangazi İlçe Başkanlığı'na iade i ziyarette bulunarak kıymetli dostum Yakup Yılmaz ile güncel konularla ilgili istişarelerde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı BBP Sultangazi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz ile ekibine teşekkür eder, Çalışmalarınızda başarılar dilerim." dedi.