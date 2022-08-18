İstanbul Sultanbeyli'ye ikinci yeni nesil kütüphane

Türk edebiyatının efsanelerinden Kemal Tahir’in adını taşıyan kütüphane İstanbul Sultanbeyli’de hizmete girdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haziran 2019’dan beri şehre kazandırılan 18’nci kütüphanesini hizmete açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı törenle açılışı yapılan Kemal Tahir Kütüphanesi’nde düzenlenen programa CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na duyduğu memnuniyeti paylaştığı programda konuşan Başkan İmamoğlu, “150 Günde 150 Proje” kapsamında şehre yeni eserler kazandırdıklarını söyledi. Pek çok alanda verilen eserler için “Bu bazen sağlık merkezleri, bazen meydan düzenlemeleri, bazen büyük bir yeşil alan, bazen yeni metrobüsler” diyen İmamoğlu, “İstanbul'un her noktasına gerçekten planlı, akılcı, ayakları yere sağlam basan ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına dönük tespit edilmiş noktada hizmetin yerindelik, ilkesiyle tam da örtüşen ve ona hizmet eden anlayışla açılışlarımızı yapıyoruz” dedi.

İmamoğlu, COVID-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci örneğini de vererek, “Bazen bu kültür alanlarında, kütüphanelerde yetişen bir insanımız, bir çocuğumuz, bir bakmışsınız dünyada hayat kurtarıyor. İki vatandaşımızın, Almanya'da yaşayan iki hocamızın yakın zamanda Covid-19’la mücadelede insan yaşamına sundukları katkıyı hepimiz şahitlik ettik. Bizim proje büyüklüğünün tarifiyle ilgili de bir değişime ihtiyacımız var” diye konuştu.