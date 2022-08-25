İstanbul Silivri 'Yaşam Vadisi'ne kavuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘150 Günde 150 Proje’ maratonu kapsamında, Silivri Boğluca Yaşam Vadisi’nin açılışını gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a kazandırdığı Yaşam Vadilerine yenisini eklemek için Silivri’deydi.

Boğluca Deresi’nin kronikleşmiş taşkın sorunu sona erdiren; zengin sosyal donatılarıyla bir Yaşam Vadisine dönüştüğü projenin açılışını Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’la birlikte yapan Başkan İmamoğlu, projenin iki belediyenin iş birliğiyle hayata geçtiğini söyledi.

Yeşil alanların insana kattığı huzuru İstanbul'un her ilçesine yaymakla yükümlü olduklarının altını çizen Başkan İmamoğlu, “Orada yetişen çocukların daha özgür, üretken ve yaratıcı olduklarını göreceksiniz. Doğayla buluştukları takdirde geleceğe de umutla bakan bireylere dönüşüyorlar. İstanbul'un her noktasında projelerimiz devam ediyor. Sadece bu proje açılışları döneminde tam 24 yeşil alan projemizi İstanbullularla buluşturacağız” diye konuştu.

TOPLAM 245 BİN AKTİF YEŞİL ALAN

Konuşmasında projeyle ilgili detayları paylaşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da, toplamda 2,5 kilometre uzunluğundaki vadinin 1,3 kilometrelik kısmını oluşturan 1 ve 2’nci etabını Büyükşehir Belediyesi, 3 ve 4’ncü etabı Silivri Belediyesi üstlendiğine dikkati çekti. Vadinin tüm etapları tamamlandığında dere hattı boyunca kesintisiz bir şekilde yürüyebileceği 245 bin metrekare aktif yeşil alan İstanbullulara kazandırılmış olacağını kaydeden Alpay, "Silivri Boğluca Yaşam Vadisi 1’nci ve 2’nci etaplarında bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, oturma ve dinlenme alanları fonksiyonunun yanı sıra binden fazla ağaç ve 10 binden fazla çalı dikimiyle zenginleştirilmiş bölge halkının nefes alacağı bir alan haline döndürüldü" dedi.