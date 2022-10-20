İstanbul Silivri'nin yeni bütçesi 1,350 milyar lira

İstanbul'da Silivri Belediyesi'nin 2023 yılı için oluşturulan 1 milyar 350 milyon TL tahmini bütçesi, okunan komisyon raporunun ardından oy birliğiyle kabul edildi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı 3. birleşiminin 1. oturumu Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Tek gündem maddesi ile toplanan mecliste 2023 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe görüşmesi yapıldı. Başkan Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas ve CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu, 2023 yılı tahmini bütçesine ilişkin birer konuşma yaptı.

Konuşmalar ve okunan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun ardından yapılan oylama ile 2023 yılı için oluşturulan TL tahmini bütçe oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılında 725 milyon TL olan bütçenin yüzde 86,21 artışla 1 milyar 350 milyon TL öngörülmesi dikkatlerden kaçmadı.