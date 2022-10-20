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İstanbul Silivri'de yeni muhtarlığa temel atıldı

Yerel 20.10.2022, 17:21
İstanbul Silivri'de yeni muhtarlığa temel atıldı

İçişleri Bakanlığı'nın '30 Büyükşehir 100 Muhtarlık Hizmet Binası' projesi kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi’ne inşa edilecek muhtarlık binası için temel atma töreni düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilen “30 büyükşehir 100 Muhtarlık Hizmet Binası” projesi kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi’ne inşa edilecek olan muhtarlık binası için temel atma töreni düzenlendi.

Tören, Türkiye’nin 30 büyükşehrindeki muhtarlık binası temel atma törenleri ile eşzamanlı olarak gerçekleştirildi.

Törene; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan tören, yapılan konuşmalarla devam etti.

Açılışta konuşan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Nuri Solmaz, “Muhtarlık binamızın yapımında emeği geçen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, Kaymakamımız Tolga Toğan’a ve Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Binamızın Silivri’mize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

YILMAZ: “SİLİVRİ’DEKİ MUHTARLIK BİNALARIMIZI İYİLEŞTİRECEĞİZ”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Türkiye’deki 30 büyükşehirde 100 muhtarlığın temelinin eşzamanlı olarak atıldığını belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şahsında bütün AK Parti hükümetine teşekkür etti. Silivri Belediyesi olarak ilçede muhtarlık binası olmayan yerlere muhtarlık yapacaklarını belirten Başkan Yılmaz, "Daha iyi şartlarda, bahçesi ve otoparkı olan muhtarlık binalarımızı Silivri’ye kazandırmış olacağız. Çünkü muhtarlarımız demokrasinin vazgeçilmezidir. Biz de muhtarlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda hizmetlerimizi Silivri’nin en ücra noktalarına kadar götürüyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyet Mahallesi’ne yapılacak olan muhtarlık binamızın mahalle sakinlerimize ve Silivri’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

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