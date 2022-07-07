İstanbul Silivri'de üreticiler çifte bayram yaptı

İstanbul'un Silivri ilçesinde hayvancılıkla uğraşan üreticilere 100 bin balya saman ve yem bezelyesi hediye edecek olan Silivri Belediyesi, dağıtımlara Sayalar Mahallesi’nde düzenlediği törenle başladı.İSTANBUL(İGFA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Silivri için üretiyor, Türkiye için geliştiriyoruz” vizyonu doğrultusunda 3 yıldır tarımsal ve hayvansal üretim çalışmalarını aralıksız sürdüren Silivri Belediyesi, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir projeye daha imzasını attı.

Geçtiğimiz yıl çiftçilere 50 bin balya samanı ücretsiz hediye eden Silivri Belediyesi, bu yıl çıtayı daha yukarıya taşıyarak, kendi arazilerinden elde ettiği 100 bin balya saman ve yem bezelyesinin dağıtımına başladı.

Sayalar Mahallesi’nde düzenlenen dağıtım törenine Silivrili üreticilerin ilgisi yoğun oldu. Silivri Belediyesi bu çalışması ile Silivri’nin küçük ve orta ölçekli üreticilerine doğrudan 5 milyon TL’lik destek sağlamış olacak.

Silivri Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İskender Kuloğlu, “Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz göreve geldiği ilk günden beri çiftçinin yanında olduğunu söylemiştir. Sağ olsun bunu sadece lafta bırakmadı. 300 dönümde üretim ile başlayan bu örnek davranış bugün 3.600 dönüm ile devam etmektedir. Ben Başkanımıza ve ekibine, ülkemize ve çiftçilerimize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

ÖZER: “VOLKAN YILMAZ’IN VARLIĞI BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS”

Törende konuşma yapan Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer de, “Sayalar bu bölgede en çok hayvancılık yapan, en çok süt üreten köyümüzdür. Tabi sanayi sektörüne geçtikten sonra vatandaşlarımız fabrikalarda çalışmaya başladı ve üretimimiz haliyle azaldı. Volkan Yılmaz’ın tarımsal destekleri ile bu bölgede bitmek üzere olan çiftçilik faaliyetleri tekrar hareketlendi. Ben bu nedenle Başkanımızın varlığını bizim için büyük bir şans olarak görüyorum” dedi.