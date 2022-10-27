İstanbul Silivri'de Selimpaşa'nın hikayesi belgesel oldu

İstanbul'da Silivri Belediyesi ve Silivri Kent Konseyi iş birliğiyle hayata geçirilen ve ilçedeki mahallelerin hikâyesini konu alan belgesel dizisi projesi kapsamında "Selimpaşa’da Hayat Var" belgeseli için gala programı düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ‘Silivri’de Hayat Var’ ve ‘Silivri yalnızca merkezden ibaret değildir’ sloganlarından ilham alan Silivri Kent Konseyi, Silivri Belediyesi iş birliğinde bu algıyı güçlendirmek adına başlattığı belgesel dizisi projesine devam ediyor.

İlki Gümüşyaka Mahallesi için düzenlenen belgesellerin ikincisi Selimpaşa Mahallesi için hayata geçirildi. Selimpaşa’da Hayat Var belgeselinin gala programı, Güzel Sanatlar Akademisi binasında gerçekleştirildi. Belgeselde; tarih boyunca Silivri’nin adeta küçük kardeşi olarak varlığını sürdüren ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Selimpaşa’nın tarihi anlatıldı. Belgesel serisi önümüzdeki günlerde Silivri’nin farklı mahalleleri için düzenlenmeye devam edecek.

Belgesel gösterimi öncesinde bir konuşma yapan belgeselin yönetmeni ve Silivri Kent Konseyi Başkanı Kamil Bilici, “Yaklaşık 1 yıl emek verdiğimiz bu projenin gösteriminde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın ‘Silivri’de Hayat Var’ sloganı doğrultusunda; mahallelerimizdeki hayatı kayıt altına almak ve kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak adına bir yola çıktık. Bu yolda bize eşlik eden, beldemizin tüm güzelliklerini bize aktaran Selimpaşalılara teşekkür ediyorum. Ayrıca bu çalışmanın hayata geçmesinde büyük emeği olan Başkanımız Volkan Yılmaz’a da şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Bilici’nin ardından konuşan Selimpaşa eski belediye başkanı Ahmet Yağcıoğlu, “Bu gibi belgeseller şehirlere, kasabalara ve vatandaşlarımıza çok güzel şeyler katıyor. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Selimpaşa’nın müstesna bir mahalle olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da, ilk belgeseli Gümüşyaka’da izlediklerini belirterek, "Şimdi de Selimpaşa’da Hayat Var belgesi için bir aradayız. Kent Konseyini tebrik ediyor ve bu tür çalışmalarda desteğimizin her zaman onlarla birlikte olacağını ifade etmek istiyorum. Selimpaşa bence Türkiye’nin en müstesna yaşam alanlarından biri. Selimpaşa’nın cazibe merkezi olabilme potansiyelinden hareketle buradaki çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.