İstanbul Silivri'de İRAP düzenlendi

İstanbul'un Silivri ilçesinde AFAD tarafından hayata geçirilen İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında ilçe afet koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından; afetlerin olası etkilerini ortaya koymak, afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için yapılacak çalışmaları tarif etmek, sorumluları ve sorumlulukları tanımlamak amacıyla hayata geçirilen, İl Afet Risk Planı (İRAP) için Silivri’de bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Silivri Kaymakamlığı öncülüğünde Önder Yılmaz Sahnesinde gerçekleştirilen ilçe afet koordinasyon kurulu toplantısında, Silivri’deki çalışma gruplarının İRAP ile ilgili yapmış olduğu faaliyetler değerlendirildi. Ayrıca yaklaşan kış mevsimi nedeniyle hayata geçirilen karla mücadele eylem planı konuşuldu. Silivri Afet Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uğur Tozlu’nun, Silivri’de afetlerin olası etkilerinin önüne geçebilmek için aldıkları önlemleri ve yaptıkları çalışmaları anlattığı sunum ile başlayan toplantı, yapılan konuşmalarla devam etti.

Programda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, deprem ile birlikte heyelan, su taşkını ve yoğun kar yağışı gibi riskleri de yoğun bir şekilde taşıdıklarını belirterek, bu nedenle biz göreve geldiğimizden beri bir yandan kentimizin potansiyellerini fark edip bu yönlerini güçlendirirken, bir yandan da afet risklerini göz önüne alıp bu konuda yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekibinin ülkedeki afetlerin bir çok yerinde vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Başkan Yılmaz, "SAK ekiplerimiz, Türkiye’de AFAD’a akredite olan ikinci arama kurtarma ekibi oldu. SAK ekiplerimizle ve Afet Koordinasyon Merkezimiz ile AFAD’ın gerçekleştirdiği bütün çalışma ve projelerde en yakın çözüm ortağı ve paydaş oluyoruz. Ben buradan bir kez daha fedakârca çalışan Afet Koordinasyon Merkezimize ve SAK ekibimize çok teşekkür ediyorum" dedi.