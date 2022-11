İstanbul Silivri'de hizmetlere devam

İstanbul'da Silivri Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında konuşan Başkan Yılmaz, ilçede yürütülen sokak iyileştirme çalışmaları, Silivri’nin dört bir yanında devam eden projeler ve Silivri Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin ilkokul çağındaki çocuklarına yönelik başlatılan beslenme çantası uygulaması ile ilgili önemli bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Kasım ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, açılış konuşmasında Silivri’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü, Azerbaycan’ın Karabağ ve Şuşa zaferinin yıl dönümünü ve KKTC’nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 84. yıl dönümünde Ulu Önder’i rahmetle, minnetle ve saygıyla yad eden Başkan Yılmaz, ardından Kasım ayının önemli gün ve haftalarına değinirken, bu ay içerisinde hayatını kaybeden önemli şahsiyetleri de andı.

Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas ve CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 19 gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündeme geçilmeden önce yaptığı konuşmada dar gelirli ailelerin ilköğretim çağındaki çocuklarına yönelik başlatılan beslenme çantası projesinin detaylarını veren Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak sosyal belediyeciliği her geçen gün artırmak, çeşitlendirmek, niteliğini ve niceliğini artırmak adına yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Silivri Kaymakamlığı ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce yapılan sosyal inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, düzenli bir gelirden mahrum oldukları için Bizden Size Sosyal Marketimizden her ay destek alan ailelerimizin ilköğretim çağındaki çocuklarına beslenme çantaları dağıtıyoruz. İçerisinde süt, meyve suyu, kek, peynir, bal, tereyağı ve bisküvinin yer aldığı beslenme çantalarını her gün 497 çocuğumuza ulaştırıyoruz. Böylece gelişim çağındaki çocukların beslenmesine pozitif katkı sağlamayı ve dar gelirli ailelerimize bir nebze de olsa destek olmayı hedefliyoruz. Bu projenin 1 yıllık finansmanını bir hayırseverimiz ile karşılamış durumdayız. Aylık 100 bin TL’nin üzerinde bir rakam. Okulların 10 ay açık olduğunu düşünürsek yaklaşık 1 milyon TL gibi bir bütçe ile çocuklarımızın beslenme çantalarını hazırlamış olacağız. Her zaman söylediğimiz gibi biz, kısık seslere ses, darda kalanlara nefes, ihtiyaç sahiplerine adres olmaya devam edeceğiz.” dedi.

“YÜKSELEN MALİYETLERİ MAZERET GÖSTERMEDEN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Silivri genelindeki yol ve sokak iyileştirme çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, yükselen maliyetlere aldırmadan, mazeret göstermeden; şehirdeki asfalt, bordür, kaldırım, aydınlatma ve sokak sağlıklaştırma projelerine de devam ettiklerini, mahalle, cadde ve sokaklarda yaptıkları çalışmalarla yaklaşık 65 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.