İstanbul Silivri'de 'Gümüşyaka'ya özel belgesel

İstanbul'da Silivri Belediyesi ve Silivri Kent Konseyi iş birliğiyle, ilçedeki mahallelerin hikâyesini konu alan belgesel dizisi projesi hayata geçirildi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ‘Silivri’de Hayat Var’ ve ‘Silivri yalnızca merkezden ibaret değildir’ sloganlarından ilham alan Silivri Kent Konseyi, Silivri Belediyesi ile iş birliği yaparak bu algıyı güçlendirmek ve şehrin her köşesinde yaygınlaştırmak adına bir belgesel dizisi projesi hayata geçirdi.

Belgesel dizisi, Gümüşyaka Mahallesi’nde düzenlenen ‘Gümüşyaka’da Hayat Var’ programı ile başladı. Belgesel gösterimine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Gümüşyaka eski belediye başkanları İsmet Kirazpınar ve Hüseyin Agu, Selimpaşa eski belediye başkanı Ahmet Yağcıoğlu, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Gümüşyaka Belediye Çay Bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte; Gümüşyaka Mahallesi için hazırlanan belgesel, mahalle sakinleriyle buluşturuldu. Belgeselde; tek bir çiftlik olduğu dönemden başlayarak Gümüşyaka’nın önce köye, sonra beldeye evrilen serüveni, samimi ve içten insanları, yazlıkçıların yoğun olarak burada yaşadığı dönemler, belde belediyesi olarak yönetildiği yıllar ve mahallenin geçmişten bugüne kadar uzanan hikâyesi anlatıldı. Belgesel serisi önümüzdeki günlerde Silivri’nin farklı mahalleleri için düzenlenmeye devam edecek.

Kent Konseyi Başkanı ve belgeselin yönetmeni Kamil Bilici, yapımda emeği geçen herkese de ayrı ayrı şükranlarını sundu.

Gümüşyaka Kurucu Belediye Başkanı İsmet Kirazpınar, Gümüşyaka’nın belgeselini birlikte izlemekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken, "Gerçekten bu bizim için büyük gurur. Biz, İncirliçeşme’den ablalarımızın annelerimizin bakraçlarla su taşıdığı dönemleri hatırlıyoruz. Çocukluk dönemlerimizde burada çok güzel günlerimiz oldu. 80’li yıllara geldiğimizde İstanbul’un Bodrum’u olduğumuz dönemi yaşadık. Gümüşyaka gerçekten yaşanacak bir yer. Ben başta Volkan Başkanımız olmak üzere böyle bir belgeselin oluşmasında emeği geçen Kamil Bilici kardeşime, sevgili muhtarımıza ve arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

YILMAZ: “BU TARZ ÇALIŞMALARA KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Programın kapanış konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, beldesine, doğduğu yere, şehrine, bu ülkeye, bu millete hizmet eden, taş üstüne taş koyan herkese teşekkür etti.

Gümüşyaka'nın Silivri’nin batıya açılan kapısı olduğunun altını çizen Başkan Yılmaz, "Biz ‘Marka Kent Silivri’ derken işte bunu ifade ediyorduk. Gümüşyaka’ya yaptığımız hizmetlerden uzun uzadıya bahsetmeyeceğim. Sağlık ocağımızdan, sokak iyileştirmelerden, parklarımızdan, yapmış olduğumuz bulvarlardan, yollardan, asfaltlardan, kaldırımlardan bahsetmeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim; görev süremizin sonunda altyapısından üstyapısına, eğitimden spora, sağlıktan sanata kadar her şeyden faydalanan bir Gümüşyaka’yı hep beraber el ele, gönül gönüle inşa etmiş olacağız. Birlikte izleyeceğimiz bu belgesel ile Gümüşyaka’nın tarihini göreceğiz" diye konuştu.