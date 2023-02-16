İstanbul Silivri'de ekiplere duygusal karşılama

Silivri SAK ekibi, 8 günlük arama kurtarma çalışmalarının ardından Silivri’ye döndü. SAK mensuplarını Kaymakam Toğan, Başkan Yılmaz, aileleri ve mesai arkadaşları karşıladıİSTANBUL (İGFA) - “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen depremin yaralarını sarmak için AFAD koordinasyonunda, Adıyaman merkezde arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiren SAK ekibi, ardından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine geçerek çalışmalarına devam etti.

Birçok depremzedeyi enkazdan sağ salim kurtarmayı başaran Afet Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uğur Tozlu liderliğindeki SAK ekibi Silivri’de; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, aileleri ve mesai arkadaşları tarafından karşılandı.

TOZLU: “OLANCA GÜCÜMÜZLE DAHA FAZLASINI YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Açıklamalarda bulunan Silivri Afet Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uğur Tozlu, “Bölgeye gittiğimiz günden beri hem Kaymakamımızın hem de Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın desteğini hep yanımızda hissettik. Kendimizi hiç yalnızlık hissetmedik. Allah sizden razı olsun. Allah’ın izniyle memleketimizin her noktasında ekibimizle aynı görevi yapmaya, canla başla çalışmaya hazırız. İnşallah rabbim bize bir daha böyle afetler yaşatmasın ama bundan sonraki süreçte de olanca gücümüzle Silivri’ye ve ülkemize ne katabilirsek daha fazlasını yapmak için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Hatay’da çadır köyler kuracaklarını açıklayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da, yaklaşık 100 Destek AFAD Gönüllüsü'nün Adıyaman ve Malatya’da görev yaptığını anımsatarak, "Şu an ekiplerimiz İslahiye’de depremsellik kontrolü yapıyorlar. Yeni bir ekip daha yolladık onlar da Elbistan’dalar. Mühendislerimiz, teknik ekiplerimiz ve Silivri Afet Koordinasyon Merkezimizden görevli personellerimiz Hatay’ın Kumlu, Belen ve Defne ilçelerinde görev yapıyor. Bu ilçelerde 300 çadırdan oluşan 3 çadır köy kuracağız. Ekiplerimiz, oradaki vatandaşlarımızın ısınma, barınma, duş, tuvalet, sosyal tesis ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalar yapıyor. Biz Silivri olarak depremin yaralarını sarmak adına bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.