İstanbul Silivri'de çiftçilerin tohumluk arpa sevinci

İstanbul'da bu yıl 500 ton tohumluk arpayı üreticilere hibe edecek olan Silivri Belediyesi, dağıtımlarına Gazitepe, Kavaklı ve Ortaköy mahallelerinde düzenlenen törenlerle başladı.İSTANBUL (İGFA) - Kendi arazilerinde yetiştirdiği ürünlerle ilçedeki küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik desteğini sürdüren Silivri Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Silivri Belediyesi, Çiftçiye Tohum Desteği Projesi kapsamında belediyeye ait arazilerde yetiştirdiği 500 ton yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpayı çiftçilere hediye etmeye başladı.

Gazitepe Mahallesi, Kavaklı Kapalı Pazar Yeri ve Ortaköy Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen “Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni” ile 250 üreticiye 800.000 TL değerindeki 50 ton tohumluk arpa dağıtıldı. Ürünleri davul zurna eşliğinde teslim alan çiftçiler destekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve ekibine teşekkürlerini iletti. Silivri Belediyesi bu yıl yapacağı tohumluk arpa desteği ile üreticilere doğrudan 8 milyon TL değerinde destek vermiş olacak.

Gazitepe’deki törende konuşan Ortaköy Mahalle Muhtarı Seçattin Ildiz, “Başkanımız Volkan Yılmaz tarım ve hayvancılığa çok büyük destekler veriyor. Kendisi ile çalıştığımızı için çok şanslıyız. Böyle desteklerin yapılması bizler için bulunmaz bir nimettir. Tohumluk arpa, silajlık mısır ve saman gibi destekler çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın yüzünü güldürüyor. Bu çalışmalarından dolayı Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve Silivri Belediyesine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Dağıtım töreninde üreticilere yönelik yapılan desteklere değinen Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, “Silivri Belediyemiz 3 yıldır kendi arazilerinde üretmiş olduğu tohumluk arpaları çiftçilerimize dağıtıyor. Bunun yanında silajlık mısır, saman ve ayçiçek yağı gibi ürünleri de Silivrililerle paylaşıyor. Bu desteklerin devam etmesini diliyor, Başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Silivri’de gerçekleştirilen tarımsal üretim ve desteklerle ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, bereketli topraklara alın terini akıttıklarını söyledi.

300 dönümle başlanan üretim yolculuğunda bugün 3 bin 600 dönümde zirai faaliyet gerçekleştirileceğini belirten Yılmaz, "1.500 dönüm arazide ektiğimiz yerli, milli, sertifikalı tohumlardan elde ettiğimiz 500 ton tohumluk arpayı Silivri’de yaşayan çiftçilerimize dağıtıyoruz. Bu desteğimizin ekonomik değeri 8 milyon TL. Üstelik sistiva ile ilaçladığımız bu tohumların ekiminden sonra kök boğaz gübresi atmayacaksınız ve sizi çok ciddi bir maliyetten kurtarmış olacağız. Bu yıl 100 bin balya saman dağıttık. Bunun 20 bini yem bezelyesi, 80 bini de buğday ve arpa ekiminden elde ettiğimiz saman. Geçtiğimiz yıl 50 bin litre ayçiçek yağını 5’er kiloluk dilimlerle 10 bin ailemize ulaştırdık. Bu yılki hedefimiz ise 20 bin ailenin mutfağına 100 bin litre ayçiçek yağı ulaştırmak. Bu yıl 50 ton buğdayı 5’er kiloluk dilimlerle 10 bin ailemize ulaştıracağız. Bin 200 dönüm arazimizde Ar-Ge çalışmasını kendimiz yaptığımız yerli ve milli ayçiçek tohumları ektik. İnşallah buradan elde ettiğimiz ciddi miktarda ayçiçek tohumunu çiftçilerimizle paylaşacağız. İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol sayesinde Silivri’de hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin hayvanlarının tüm aşılarını ve aşı maliyetlerini 1 yıl boyunca biz karşılayacağız" diye konuştu.