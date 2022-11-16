İstanbul Silivri'de arıcılar sertifikalandı

İstanbul'da Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Arıcılık Kursunda, eğitimlerini tamamlayan 123 kursiyer için sertifika dağıtım töreni düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirilen Arıcılık Kursunda 123 kursiyere eğitim verildi.

11 Mayıs 2022’de başlayarak 18 Haziran 2022 tarihine kadar devam eden program kapsamında kursiyerler, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Devrim Oskay eğitmenliğinde 72 saatlik uygulamalı, teorik ve pratik ders gördü. Arıcılık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 123 kursiyer için Yaşar Kemal Sergi Salonunda sertifika dağıtım töreni düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan tören yapılan konuşmalarla devam etti.

OSKAY: “ÜLKEMİZDE UYGULAMALI ARICILIK KURSLARININ SAYISI ÇOK AZ”

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Devrim Oskay, “Değerli Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz ve Silivri Belediyemizin çalışanlarına bal arılarına ve arıcılığa verdikleri önem için teşekkür ediyorum. Bal arıları bizim için çok özel canlılar. Bitkilerle aralarında karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki var. Bu ilişki sayesinde zirai ürünlerin veriminin ve kalitesinin artmasını sağlıyorlar. Bunun yanında bizlerin sağlıklı ürünlerle beslenmesini de sağlıyorlar. Son yıllarda apiterapi denen bir disiplinle artık arı ürünleri bazı hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor. Dünya artık, bal arıları olmadan yaşanamayacağını kabul etmiş durumda. Silivri Belediyesi iş birliğiyle verdiğimiz Arıcılık Kursu, 72 saatlik uygulamalı bir kurstu. Ülkemizde uygulamalı arıcılık kurslarının sayısı çok az. Çünkü altyapı buna uygun değil. Silivri Belediyemizin arılığı var, orada sınıfları var. Hem teorik hem pratik açıdan uygulamanın yapılabileceği bir ortamda kurs vermek benim için çok güzeldi. Bu kursların devam etmesini diliyorum.” dedi.

“TARIM KONUSUNDA KAPSAMLI ÇALIŞMALARA İMZA ATAN BİR BELEDİYEYİZ”

Sertifika dağıtım töreninde konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak, uygulamalı arıcılık kursunun verildiği ender belediyelerden bir tanesiyiz. Ayrıca tarımla ilgili yapmış olduğu yatırımlarla da Türkiye’de kapsamlı çalışmalara imza atan bir belediyeyiz. Türkiye’de Tarım Lisesi olan tek belediyeyiz. Tarımsal Üretim Araştırma Merkezimizde (TÜRAM) üretime dayalı ve yerli, milli Türk tohumlarının yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz satın alma yaparak tohum ve fide dağıtmıyoruz. Tıpkı Silivri’nin çiftçileri gibi üreterek, alın terimizi, emeğimizi ve yüreğimizi bu topraklara vererek üretiyoruz. Ürettiklerimizi de çiftçilerimizle, hayvancılarımızla ve zirai işlerle uğraşan köylülerimizle paylaşıyoruz. Bu yıl Silivri Belediyesinin ayni olarak yaptığı yardımların ekonomik değeri 25 milyon TL’yi buldu.” ifadelerini kullandı.