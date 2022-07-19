İstanbul Silivri'de 'anne-çocuk' etkinlikleri

İstanbul'da Silivri Belediyesi tarafından, ilçede yaşayan anneler ile çocuklarının keyifli vakit geçirmeleri ve eğlenirken öğrenmeleri amacıyla düzenlenen Anne Çocuk Etkinlikleri başladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Silivri’de çocukların eğitimi, yetişkinlerin ise çevre ve topluma karşı daha da bilinçlendirilmesi adına birçok farklı projeye imza atan Silivri Belediyesi, etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

Silivri Belediyesi tarafından, ilçede yaşayan anneler ile çocuklarının keyifli vakit geçirmeleri ve eğlenirken öğrenmeleri amacıyla düzenlenen Anne Çocuk Etkinlikleri başladı.

Silivri Belediyesi Kültür Merkezi eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikler ile çocuklar yüz boyama, müzikli dans, kukla gösterisi, kâğıt kesme ve sürpriz hediyelerle; anneler ise geri dönüşüm el sanatları (Cam şişe değerlendirme) ile buluşturuluyor. Etkinliklere Silivri’nin merkeze uzak mahallelerindeki tüm çocuklar ile anneleri katılabiliyor.

Anne Çocuk Etkinliklerinde çizgi film kahramanları Miki ve Mini’nin maskotları da çocuklarla bir arada oluyor.

Danamandıra ve Büyüksinekli Mahallelerinde başlayan etkinliklerin Ağustos ayının sonlarına kadar devam edeceği kaydedildi.