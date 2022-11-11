İstanbul Silivri'de afet gönüllüri yetişiyor

Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından 12 Kasım Afet Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikle, İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Destek AFAD Gönüllüleri ile birlikte deprem sonrasında yaşanabilecek durumların senaryo edildiği bir tatbikat gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Silivri ilçesinde yerel yönetim bünyesindeki Afet Koordinasyon Merkezi afet gönüllüleri yetiştirmeye devam ediyor.

AFAD ile koordineli olarak yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında, Destek AFAD Gönüllüsü 70 üniversite öğrencisine eğitim verildi. Ayrıca Afet Koordinasyon Merkezi tarafından 12 Kasım Afet Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, gönüllü İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencileri önemli bir tatbikat yaptı.

Afet Koordinasyon Merkezi eğitmenleri eşliğinde, merkezin kısa eğitim parkurunda gerçekleşen ve deprem sonrasında yaşanabilecek durumların senaryo edildiği tatbikatta öğrenciler; enkaz sonrası müdahale, barınma, araç gereç tanıtımı, afet psikolojisi ve ilkyardım gibi sınavları başarıyla geçti.

Gönüllü öğrencilere eğitim parkurunda eşlik eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yerel yönetim olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek adına Afet Koordinasyon Merkezi'ni oluşturduklarını belirterek, "Bu merkezimizde arama kurtarma ekiplerimiz, eğitim birimimiz ve kentimizi 24 saat gözlemleyen birimimiz ile İstanbul’da ve Türkiye’de birçok belediyeye örnek olabilecek hizmetler veriyoruz. İnşallah doğal afetler yaşanmaz ama yaşanırsa da biz Silivri Belediyesi olarak hazır kıtayız. Afetlere karşı dirençli bir Silivri için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.