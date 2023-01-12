İstanbul Şile'de 'adım adım' yerinde çözüm

İstanbul'da Şile Belediyesi "Adım Adım Yerinde Çözüm" çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediyesi’nin etkin sürdürülebilir belediyecilik anlayışı ile ilçe genelinde hayata geçirdiği “Adım Adım Yerinde Hizmet” çalışmalarının 30. durağı Korucuköy oldu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz’ın da katıldığı programda vatandaşlarla sabah sohbeti gerçekleştirildi ve mahallenin ihtiyaçları yerinde tespit edilerek, gerekli çalışmalar yerinde tamamlandı.

Korucuköy Mahallesi’ndeki çalışmalar öncesi her mahallede olduğu gibi geleneksel kahvaltı programında vatandaşlar ile bir araya gelen Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, mahalleli ile sohbet ederek, talep, öneri ve görüşleri yerinde dinledi.

Şile’de her mahalleye kesintisiz hizmet sağlanmaya devam edileceğine dikkat çeken Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Korucuköy Mahalle muhtarımıza ve mahalle halkına yaptıkları ev sahipliği için teşekkür etti.

A’dan Z’ye tüm ihtiyaçların gerçekleştiği Korucuköy Mahallesi’nde; ot biçme ve peyzaj çalışmaları, park onarım ve bitkilendirme çalışmaları, cami temizliği, asfalt yama, bakım-onarım ve kilit taş onarımı, genel bakım onarım çalışmaları gibi bir çok alan çalışmasının yanında ileriye dönük taleplerde yetkililer tarafından alınırken aynı zamanda özellikle yaşlılar için bir nevi sağlık taraması gibi önemli hizmet çalışmaları gerçekleştirildi.