İstanbul Sancaktepe'de TDV gönüllülerinden aşure ikramı

Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüler, İstanbul Sancaktepe'de 15 Temmuz Şehitler Camii'nde aşure etkinliği düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Sancaktepe İlçe Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu, Sancaktepe Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Kolları Gönüllüleri ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Camii Dernek Başkanlığı ve Cami Görevlilerince düzenlenen aşure programına katıldı.

Yaz Kur’an Kursu öğrencileriyle de bir araya gelen Müftü Soylu, öğrencilerle yaptığı sohbetin ardından aşure duasıyla ikramda bulundu. Müftü Soylu'nun kıldırdığı öğle namazı sonrası Sancaktepe Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kollarını ziyaret ederek yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Müftü Soylu, Cami Görevlileri İmam Hatip İbrahim Etem Yıldız, Müezzin Kayyım Fatih Duman, Dernek Başkanı Cesim Taşdemir ve yönetimine, TDV Gönüllüleri Keziban Ersoy, Tuba Dindi, Zübeyde Dindi, Nagehan Hızarcıoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.