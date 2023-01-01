Son Dakika

İstanbul Karanfilköy'de çevreye duyarlı dönüşüm

Yerel 01.01.2023, 14:12
İstanbul Karanfilköy'de çevreye duyarlı dönüşüm

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ ve İmar AŞ, Beşiktaş ilçesinin Karanfilköy bölgesinde yıllardır beklenen kentsel dönüşüm sürecini başlattı. Tahliye edildikten sonra çevreye duyarlı asbest sökümü yapılan yapıların yıkımına devam ediliyor.İSTANBUL (İGFA) -  İBB Şehircilik Grubu şirketleri KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ tarafından kurulan “İstanbul Yenileniyor” platformu kapsamında riskli yapıların dönüşümüne devam ediliyor. Beşiktaş ilçesinin Karanfilköy mahallesinde de yıllardır beklenen kentsel dönüşüm sürecinin çok önemli adımları atılıyor.

Son olarak 22 Kasım 2022’de gerçekleşen İBB Meclisi’nden bölgeye ait imar planları oy birliği ile geçti.

Mevcutta 900 hak sahibinin olduğu ve 695 konut ile 79 dükkan olmak üzere toplam 774 bağımsız birimden oluşan bölgede saha tespit çalışmaları yapıldı ve ardından bilgilendirme ofisi açıldı. 12 Aralık 2022’de ise riskli yapıların yıkımına başlandı. Yerinde dönüşüm modeliyle hayata geçirilecek olan projede hak sahipleri eski ve depreme dayanıksız yapılar yerine, güvenilir ve çevreyle uyumlu projeden ev sahibi olacaklar. Uzlaşma oranının yüzde 94’e ulaştığı bölgede görüşmelere devam edilirken, hedef yüzde yüz uzlaşı ile kısa süre içinde temel atmak.
  “ASBEST YOĞUNLU EN YÜKSEK BÖLGE”

Karanfilköy’de süren çalışmaları yerinde inceleyen KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt 44 bağımsız yapının yıkımın başlamasıyla sürecin devam ettiğini belirterek, “Şu anda altmış beş tane toplamda yapının tahliyesini tamamladık. Ruhsatlarımızı aldık. Yıkım ve tahliye süreçlerimizde asbest sökümlerini yapıyoruz. Bu zaten yasal bir zorunluluk. Olmasaydı bile yapıyorduk. Karanfilköy bölgesi asbest yoğunluğu bakımından, şu ana kadar uzmanların bize söylediği en yoğun asbestin bulunduğu bölge. Asbest sadece bulunduğu alana değil, çevresine de çok ciddi zararlı. O anlamda da bu dönüşüm kıymetli. İki tane bağımsız birimin yıkımı. Yaklaşık 3-4 dakika sürdü. Bir de yapısı sonunda bu kadar kırılgan olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. O yüzden bu dönüşüm İstanbul için çok ama çok önemli ve örnek bir iş.” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 33
2. Fenerbahçe 15 32
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Trabzonspor 15 26
7. Konyaspor 15 25
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Giresunspor 15 19
11. Gaziantep FK 15 17
12. Karagümrük 15 16
13. Ankaragücü 15 16
14. Antalyaspor 14 16
15. Kasımpaşa 15 15
16. Hatayspor 15 15
17. Sivasspor 16 14
18. İstanbulspor 15 11
19. Ümraniye 15 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 16 43
2. M.City 16 36
3. Newcastle 17 34
4. M. United 16 32
5. Tottenham 16 30
6. Liverpool 16 28
7. Fulham 17 25
8. Brighton 16 24
9. Chelsea 15 24
10. Brentford 17 23
11. Crystal Palace 16 22
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 17 17
14. Leeds United 16 16
15. Bournemouth 17 16
16. Everton 17 15
17. West Ham United 17 14
18. Wolves 17 13
19. Nottingham Forest 16 13
20. Southampton 17 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 15 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Villarreal 15 24
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 15 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Espanyol 15 13
17. Celta Vigo 15 13
18. Sevilla 15 12
19. Cadiz 15 12
20. Elche 15 4