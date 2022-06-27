İstanbul İSKİ'den üç yılda 10 milyar liralık yatırım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSKİ, 2019 Haziran’dan bugüne yaklaşık 10 milyar liralık yatırım yaparak İstanbul’un çehresini değiştirdi.İSTANBUL (İGFA) - İSKİ, son 3 yılda gerçekleştirdiği önemli altyapı ve çevre yatırımlarıyla İstanbul’un çehresini değiştirdi. Hayata geçirilen projelerle İstanbul’da kronikleşen sel baskınlarının tamamen önüne geçilirken, Marmara Denizi, Boğaz ve derelere atıksu girişi engellendi. Yeni içmesuyu projeleriyle ise İstanbullular 7 gün 24 saat kesintisiz, dünya standartlarında içme suyuna musluklarından ulaştı.

İSKİ, 2019 yılından bu yana İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun direktifleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarla İstanbul’da önemli yatırımlara imza attı.

Özellikle pandemi döneminde, yıllardır çözülemeyen ve kronikleşen altyapı problemlerine neşter vuruldu. 2019 yılından bugüne tespit edilen 107 noktanın 85’inde çalışmalar tamamlandı. 22 noktada ise çalışmalar devam ediyor. Yine kronik bir sorun olan Marmara Denizi’ne kontrolsüz atıksu deşarjları da hızla önleniyor.

Atıksu altyapısı çalışmaları kapsamında 2019 yılından bugüne kadar 1.650 kilometre atıksu şebekesi ve kolektörü ile 150 kilometre yağmursuyu kanalı imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca 6 kilometre atıksu tüneli ve 7 kilometre yağmursuyu tüneli yatırımı yapıldı.

DERE ISLAHLARI ARALIKSIZ DEVAM ETTİ

Çevre koruma projelerinin bir diğer safhası da dere ıslahları. Dere ıslahlarına büyük önem veren İSKİ, taşkın riskini önlemek amacıyla bu süreçte 69 ayrı derede 36 km dere ıslahı gerçekleştirdi.

Taşkın riskine karşı dereleri ıslah eden İSKİ, ıslah ettiği derelerin kenarlarını yaşam vadisine çevirmeye devam ediyor. Yeşil alanlar, çocuk parkları, bisiklet yolları, seyir terasları ve gösteri alanları bulunan yaşam vadileri İstanbullulara yeni yaşam sahaları açıyor.

Son 3 yılda İSKİ; Kavaklıdere, Tuzla Hacetdere, Çekmeköy, Palamut Dere, Ayazma ve Büyükçekmece Serinpınar Parkında 21 km dere ıslahı gerçekleştirirken, 414 bin 400 metrekarelik alanı da yaşam vadisine çevirdi. 3.3km dere çevresinde 271 bin metrekarelik alanda Yaşam Vadisi Projeleri devam eden İSKİ, bu kapsamda 24 bin 300 metrelik dereyi ıslah ederken 685 bin 400 metrekarelik alanı da ağaçlandırarak İstanbullulara konforlu ve sağlıklı yaşam alanları kazandırmayı hedefledi.