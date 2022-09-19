İstanbul'da Yoğurtçu Parkı yenilendi

İstanbul'da Kadıköy’ün ve Anadolu Yakası’nın önemli yeşil alanlarından biri olan Yoğurtçu Parkı’nda yenileme çalışmaları tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Yakası’nın en önemli yeşil alanlarından biri olan Yoğurtçu Parkı’nda iyileştirme çalışmaları tamamlandı. İBB tarafından nisan ayında başlatılan çalışmalar kapsamında peyzaj çalışmaları bitti, fiziksel koşulları iyileştirildi, altyapı sorunu giderildi.

1. Derece Doğal Sit Alanı olan 26 bin metrekarelik parkta ağaç sayısı artırıldı, çocuk oyun alanı, bisiklet parkuru, koşu parkuru, spor alanı, bisiklet parkı, evcil hayvan parkı, basketbol sahası, tenis sahası ve kafeterya yapıldı.

Yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın ardından bugün Kurbağalıdere Yaşam Vadisi’nin 1.Etabında yer alan Yoğurtçu Parkı, yenilenmiş haliyle hizmete açıldı. Açılışa Kadıköy Belediyesi Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin katıldı.

“25 SENE BOYUNCA İBB’Yİ KADIKÖY’DE GÖREMEDİK”

Açılışta konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Haziran seçimlerinden sonra Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Kadıköy’e yatırım yapmaya başladı. Yapmaya başladı diyorum çünkü daha önce bir şey yoktu. Biz 25 sene boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni Kadıköy’de göremedik. Göremediğimiz için o dönemde geçmiş ilçelere yapılan yatırımları uzaktan izledik, bazısını kıskanarak izledik bize niye yapmıyorlar diye düşündük. Çok bir şey istemedik. Diğer ilçelere ne yapılıyorsa biz Kadıköy’de yapılsın istedik. Aynı mesafede aynı yakınlıkta olalım istedik” dedi.