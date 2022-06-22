İstanbul'da Şile Arıcılık Merkezi açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şile Belediyesi ve 7 köyün birleşimiyle kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin iş birliğiyle kurulan ‘Şile Arıcılık Merkezi’ açıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şile Belediyesi ve Yeniköy, Çayırbaşı, Balibey, Doğancılı, Akçakese, Kömürlük, Alacalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle kurulan “Şile Arıcılık Merkezi”, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı törenle açıldı.

Şile Arıcılık Merkezi, ürün aşamasında ve pazarlama konusunda destek sağlamanın yanı sıra, arı ürünü olan polen, propolis ve arı ekmeği gibi ürünlere işlem yapılmasında arıcıların yanında olmayı amaçlıyor.

İstanbul’un ilk coğrafi işaretli ürünü olarak tescillemiş kestane balının üretim aşamasından pazarlanmasına, ürünlerin çeşitlendirilmesine kadar birçok alanda çalışmalar yürütecek olan merkezin açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Arının bir hikmeti var” diyerek, “Bu memlekette aslında arı da var, kovan da var, ortam da var, bereket de var. Bazen bal yapmakta sorun yaşıyoruz milletçe. İnşallah o sorunları da hep birlikte aşarız” diye konuştu.

Şile’ye bağlı Yeniköy’de faaliyete geçen merkezin açılmasıyla değerli bir iş yapıldığını vurgulayan İmamoğlu, “Burada attığımız adım, burada duyurduğumuz arıcının sözü, arıcının talebi, bala olan ilgi, sağlıklı bal üretimine olan titizliğimizi buradan duyurduğumuz zaman, bu İstanbul'umuzdan bütün ülkeye, bütün üreticilere, bütün yöneticilere makul bir biçimde dağılacaktır, diye düşünüyorum” dedi.

Daha sonra İmamoğlu, merkezin ilk müşterisi olarak üretilen ballardan da satın aldı.