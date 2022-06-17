İstanbul'da Kilyos açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul'da Kilyos açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kurtarıldı.İSTANBUL (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Kilyos açıklarında makine arızası yapan ve içinde 3 kişi bulunan tekne sürüklenmeye başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

KEGM-8 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne, Rumeli Feneri'nde emniyetle kıyıya yanaştırıldı.

https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1537657103833341952