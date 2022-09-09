İstanbul'da İSKİ hizmetine yeni bina

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ’nin Çatalca’da 35 milyon liralık yatırımla inşa ettiği yeni hizmet binasını, '150 Günde 150 Proje' maratonu kapsamında açtı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Nisan 2020’de yapımına başlanan yeni İSKİ Çatalca Hizmet Binası’nı, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında hizmete açıldı.

Yaklaşık 75 bin kişiye hizmet verecek hizmet binası açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ’ye yaşatılan ekonomik zorluklara dikkat çekti.

İSKİ’nin hizmet maliyeti anlamında Türkiye'deki büyükşehirler arasında son sıralarda yer aldığına vurgu yapan Başkan İmamoğlu, “Ocak ayında İSKİ'nin su faturası, 200 milyon lira civarındayken, -eski parayla söylemeye utanıyorum, 200 trilyon lira- şu anda aylık su faturası, 600 milyon liraya yaklaştı. Yani bu kadar devasa bir zamla mücadele ediyoruz” diye konuştu.

“Kalkıyor birileri, su parasının da insanlara çok büyük yük olduğunu söylüyor” diyen İmamoğlu, “Biz göreve geldiğimizde, su faturalarınızla elektrik faturalarınız neredeyse aynıydı. Bugün evinize gelen su faturasıyla elektrik faturasına bakın; neredeyse beşte biridir, altıda biridir. Peki su faturası bedava mı? Değil su bedava. O zaman elektrik de bedava. Elektrik de hidroelektrik santrallerinden akan sudan yapılıyor. Ama öyle değil. Su da buraya parayla geliyor” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki hafta toplanacak İBB Meclisi’ne İSKİ için ek bütçe teklifinde bulunacakları bilgisini paylaşan İmamoğlu, “İSKİ'nin bütçesi, İSKİ'nin tarifesi siyaset dışıdır. Milletimizin musluğundan su akıtılması işidir. Bu bağlamda Meclis’te grubu bulunan bütün siyasi partilere hassasiyetle davranıp, İSKİ'nin bu kavramların dışında tutulması noktasında özenli davranmalarını diliyorum. Kendilerini mahcup etmesinler. Ve İstanbul'a yakışan, milletimize yakışan rasyonel bütçe kararlarını almalarını buradan diliyorum” dedi.

Konuşmalar sonrasında Başkan İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekili Emine Gülizar Emecan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve İSKİ Genel Müdürü Başa ile birlikte tesisi hizmete açtı.

Çatalca’daki eski İSKİ hizmet binası, deprem riski nedeniyle yıkılmıştı.Yeni binanın yapımına 16 Nisan 2020’de başlandı. Yeni bina, ilçe içinden ilçe girişine alınarak, kent içi trafikte rahatlama sağlandı. Yeni bina, sahip olduğu 40 araçlık otoparkla hizmet verecek. İlçede, İSKİ’nin 40 bin abonesi bulunuyor. 4 kat olarak İNŞA bina, yaklaşık 3 dönümlük alana sahip. Bina, bölgede yaşayan 75 binden fazla kişiye hizmet verecek.