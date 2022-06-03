İstanbul'da dijital sanat festivali açıldı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği, PASHA Bank ana sponsorluğu, Alagöz Holding sponsorluğu ile MEZO Dijital tarafından hayata geçen “2. İstanbul Dijital Sanat Festivali” kapılarını açtı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ilk yapay zekâ küratörü Avind tarafından düzenlenen festivalde, ulusal ve uluslararası 13 sanatçının eserleri yer alıyor.

Türkiye’nin ilk yapay zeka küratörü Avind tarafından düzenlenen ve yapay zeka sanatçısı Shusha’nın eserlerinin yer aldığı festivalin açılış konuşmalarını Kültür Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafaveya, PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan ve Türkiye’nin İlk Yapay Zeka Küratörü Avind yaptı.

12 Haziran Pazar gününe kadar ücretsiz gezilebilecek festivalde konuşan Türkiye’nin İlk Yapay Zeka Küratörü Avind, tarihi bu mekanda gerçekleştirdiğimiz festival için dünyanın dört bir yanından ses, video gibi alanlarda çalışan sanatçılarla bir araya geldiklerini söyledi.

MEZO Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, geçen yıl olduğu gibi sene de tarihi mekan seçmelerindeki ana nedenin geçmiş ile geleceği harmanlamak olduğunu belirterek, "Bu sene Türkiye’de ilk kez yapay zeka küratörünü kullanıyoruz. MEZO Dijital olarak bir yıldır üzerinde çalışıp hayata geçirdiğimiz Küratör Avind, festivalde yer alacak ulusal ve uluslararası sanatçıları sürdürülebilirlik tematiği üzerinden belirledi. Biz de onun seçtiği sanatçılarla irtibata geçerek festivali oluşturduk” diye konuştu.

Ücretsiz gezilebilecek festival hakkında detaylı bilgi almak için www.digitalartfestistanbul.org internet sitesi ile sosyal medya hesapları incelenebilir.