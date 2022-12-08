İstanbul'da Bingöl Tanıtım Günleri başladı

İstanbul Maltepe Fuar alanında açılan tanıtım günlerinde Bingöl'ün Karlıova ilçesinin coğrafi işareti bulunan yöresel yemek, bal, tulum peyniri gibi birçok ürün yer alıyor.Bingö Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - İstanbul Maltepe Fuarı'nda 08-11 Aralık 2022 tarihleri arasında başlayan Tanıtım Günlerine start verildi.

Tanıtım günleri programında Karlıova Kaymakamlığı ile Belediyesi tarafından acılan stantta ilçe kültürüne ait tarih eşyalardan bir oda oluşturuldu.

Ayrıca ilçeye ait yöresel yemek ikramı ve bal ile tulum peyniri tanıtımı yapılacak. Karlıova Kaymakamlığı ile belediyesi yaptığı davet duyurusunda, "İstanbul'da yaşayan tüm Karlıovalı hemşerilerimizi Maltepe Fuar alanına davet ediyoruz" dedi.