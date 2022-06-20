İstanbul'da Beylikdüzü ve Avcılar'ı rahatlatacak kavşak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beylikdüzü ve Avcılar arasındaki trafik sıkışıklığını büyük oranda giderecek, Haramidere Ambarlı Caddesi-Liman Yolu Caddesi kesişimi yol ve kavşak projesini tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü ve Avcılar arasındaki trafik sıkışıklığını büyük oranda giderecek projeyi tamamladı.

Haramidere Ambarlı Caddesi ve Liman Yolu Caddesi birleşiminde imalatı yapılan yol ve kavşağı hizmete açan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı için bekledikleri bakanlık onayının hala çıkmamış olmasını eleştirdi.

“Bu hattın hala bakanlıkta rafta tutulmasının, bir imzanın esirgenmesinin, yolculuğun hızlanmasının önüne engel konulmasının anlamsızlığını zihnimde çözemiyorum” diyen Başkan İmamoğlu, “Bu akıl tutulmasıyla ilgili yorum dahi yapacak bir durumda değilim. Ne diyeyim? Allah'a havale ediyorum. Ama söyleyeyim: “Allah'a havalemizin de maksimum bir senesi kaldı. Ondan sonra milletimiz gerekli cevabı verecek” diye konuştu.