İstanbul Büyükşehir'den İzmit'e üretim eğitimi desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisi Derya Sekban, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline genel üretim teknikleri ve bakımları ile ilgili eğitim verdiKOCAELİ (İGFA) - Üretime ve üreticiye yönelik çalışmalarıyla birbirinden farklı projeler üreten İzmit Belediyesi, personelinin üretim bilgisini arttırmak adına eğitim programlarına devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisi Derya Sekban da bu kapsamda İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera ekibi ve toprak ekibine Yaşam bahçesi Eğitim Binasında mevsimlik çiçek üretimi, iç mekan bitki üretimi hakkında eğitim verdi.

İzmit Belediyesi Yaşam Bahçesi Eğitim Binasında verilen eğitim kapsamında personele, mevsimlik çiçek üretimi, iç mekan bitki üretimi, genel üretim teknikleri ve bakımları, tohum ekimi, fide yetiştiriciliği, çelikle üretim, budama, bitki besleme, gübreleme, ilaçlama ve bakımı hakkında eğitim verildi. Gerçekleştirilen eğitimin ardından teorik bilgilerin yanında Yaşam Bahçesi serasında bulunan bitkiler üzerinde uygulamalar yapıldı.

“ÇOK GÜZEL BİR ALAN OLUŞTURULMUŞ”

Yapılan eğitim ve Yaşam Bahçesi hakkında görüşlerini aktaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş’de kontrol amiri olarak görev yapan Derya Sekban, “İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından eğitim amaçlı davet edildim. Buradaki arkadaşlara tecrübelerimizi aktarmak istedik. Bizler hem iç mekan hem de dış mekan olmak üzere yaptığımız bakımlar hakkında çalışmalarımızı gösterdik, tecrübelerimizi aktardık. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kurduğu Yaşam Bahçesi serasını gezerek burada yapılan üretimleri inceledik, çok güzel bir alan oluşturmuşlar” dedi.